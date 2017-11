- Det varmer sånn at folk er så hjertelige

Kultur

Thomas Løseths mamma, Monica Løseth, har vært i Oslo hver gang sønnen har stått på scenen i The Voice. Men denne fredagen ble hun hjemme. Sammen med mora, Jorunn Løseth, arrangerer hun nemlig hvert år julemesse i Grendstuggu Evjen.

I år hadde de 25-årsjubileum, og Monica valgte derfor å bli hjemme for å hjelpe mamma med alt som måtte ordnes.

- Nesten alle som kommer innom, har gode kommentarer om Thomas, forteller Monica.

- Det er folk i alle aldrer - det virker som om alle følger med. Det er ikke noen jantelov her i Orkdal, nei. Og for oss så varmer det slik at folk er så hjertelige, sier Monica som reiser tilbake til Oslo for å være med på semifinalen neste fredag.

Mormor Jorunn er blitt invitert bort når Thomas har vært på skjermen, slekta har flere ganger samlet seg for å se på artisten, men Jorunn foretrekker å være alene.

- Jeg vil helst sitte alene. Men jeg konsentrerer meg så mye om å stemme at jeg må se opptakene på internett. Kommer han til finalen, må jeg dra til Oslo!