Førjulskonsert med lokale artister

Kultur

I morgen, søndag 26. november, er det førjulskonsert i Hemne kirke. Konserten er gratis, med en rekke lokale artister på plakaten: Hemne Songlag, Kirksæterørens hornmusikk, Hemne trekkspillklubb, Linn Therese Gjengstø, Anne Kristine og Jostein Selnes, Linn Iren Bjerknes, Vibeke Slupphaug, Tina Strandheim, Willy Merkesnes, Olav Hunnes og Svein Waade.

Konferansier for kvelden er Nils Andre Tøndel.

Her er det altså god mulighet for å komme i julestemning nå som det akkurat er fire uker til jul. Et pusterom i en kanskje litt hektisk førjulstid.