Kultur

«Wonder Woman» er en amerikansk superheltfilm fra 2017, basert på DC Comics tegneserier om amasoneprinsessen med samme navn, spilt av israelske Gal Gadot.

Filmen starter på den magiske øya Themyscira, hvor flere amasoner trener på kamp, mens en liten pike stikker av fra læreren sin for å se på treningen. Piken er Diana, datter av Hippolyta, dronning av Themyscira og leder av amasonene, og niese av deres general, Antiope.

En dag under trening, oppdager Diana at hun har uante krefter, men før hun får utforsket det noe mer, styrter et tysk fly med en amerikansk spion, Steve Trevor, i sjøen utenfor øya, og like etter invaderes de av tyske soldater. Etter en kort kamp seirer amasonene, men mister mange, og Steve blir ført til avhør, og forteller om krigen som raser utenfor.

Diana vil hjelpe, og bestemmer seg for å forlate øya, og sammen med Steve drar hun til London, men ikke før hun har rasket med seg våpen og rustning. Når de ankommer London, er det klart at Diana ikke passer helt inn i det morderne samfunn, men Steve og sekretæren hans hjelper til, og etter litt om og men, og samling av mannskap, drar de til Vestfronten.

Der bekjemper Diana mer eller mindre egenhendig en tysk bataljon som har forskanset seg i skyttergraver i rundt ett år, og frigjør en by, før filmen nærmer seg klimaks, med kamp mot en gud, og stopping av et fly med en farlig gass som er ment til å ta livet av Londons innbyggere, og vel så det.