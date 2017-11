Ukens kino

Kultur

Søndag

«Jul i Mummidalen» er en nyinnspilling av den klassiske Mummitroll-historien av Tove Jansson, om hvordan det går når en hemul vekker Mummifamilien fra vinterdvalen deres midt på vinteren, for å fortelle dem at de ikke må sove bort julen. Ikke for det. Mummitrollet hadde allerede på forhand bestemt seg for ikke å gå i dvale. Han ønsket å utforske vinteren. Han finner etter hvert ut at vinteren er helt annerledes enn han hadde forestilt seg, for det første var det kaldt, og så var det også veldig hvitt. Og hvem er denne Julen som han hører skal komme?

«Mord på Orientekspressen» er basert på den bestselgende krimromanen av Agatha Christie. Tretten personer befinner seg på en overdådig togtur gjennom Europa. Et mord skjer, og alle de tretten er mistenkte. Heldigvis befinner også Hercule Poirot (Kenneth Branagh) seg på dette toget, og han kan sannsynligvis nøste opp trådene og finne ut hva som har skjedd. Filmen har for øvrig et spekter av kjente mennesker i seg, blant andre Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Johnny Depp med flere.

Torsdag

«Ekspedisjon Knerten» er et nytt og spennende eventyr om Lillebror og Knerten, kjent fra Anne-Cath. Vestlys bøker. I denne filmen flytter Lillebror med Knerten og familien sin til Vestlandet, men han drømmer om enda større ekspedisjoner. Lillebror drømmer om å være polfarer som kjemper seg gjennom sneen mot polpunktet. Han vil ha massevis og lassevis av sne til jul, men det er ikke et fnugg sne på stedet de har flyttet til. Det bare regner i bøtter og spann, men på fjellet skal det ligge en masse sne. Plutselig en dag har Knerten forsvunnet! For å redde vennen sin, sniker Lillebror seg ut på en farefull ekspedisjon, og da må også far dra for å finne de to bestevennene. Oppe på fjellet blir alle overrasket av en snestorm, og dermed får Lillebror og Knerter mer sne enn de kunne drømme om. Og som om ikke det var nok, hender dette på selveste julaften!

«Mord på Orientekspressen» vises også torsdag.