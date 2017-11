Kultur

Arve Blåsmo er tildelt Skaun kommunes kulturpris for 2017. Han får prisen for sitt virke som musiker og dirigent i en mannsalder - til glede for musikklivet i regionen.

Skaun kommunes kulturstipend på 10 000 kroner går i år til Børsa ILs hardtsatsende skiløper Johan Tøndel Hammer.

Skaun kommunes frivilligpris for året går til Birger Paulsen. Han har et langt liv bak seg som frivillig i Buvik idrettslag, Buvik musikkorps og de seneste årene også i Buvik pensjonistforening.