Kan skilte med 100 utstillere i år

Kultur

Lørdag 2. og søndag 3. desember er det duket for den tradisjonsrike Orkdalsmessa i Orklahallen. Dette er den 23. messen i rekken og arrangøren Orkdal IL har fått inn 100 utstillere.

- Her er det muligheter til å gjøre en skikkelig god julehandel. Det finnes julegaver til hele familien, i tillegg er det muligheter for å gjøre julebordet attraktivt med både bakervarer, rakfisk og spekemat. Bakstdamene fra Knyken har brukt høsten godt, lefser og andre produkter av samme gode kvalitet som tidligere år, forteller leder i Orkdal IL Magne Fossbakk som gleder seg til dørene åpnes lørdag morgen.

Som vanlig blir det også underholdning på årets messe. Julenissen kommer, i tillegg vil det bli muligheter for barna og lage fine julegaver til for eksempel mor og far. Årets tema er Skapertrang arrangøren har fått mange deltakere til årets konkurranse. Kåringen av vinneren blir på søndag. Underholdningen blir av lokale krefter, i spissen for «Laust & Fast er Sturla Eide og Kai Roger Magnetun, her blir det musikk for enhver smak.

- Messa åpnes lørdag morgen og vi håper at mange besøker den tradisjonsrike messa også i år, overskuddet går til aktiviteter for barn og unge, sier Fossbakk.

