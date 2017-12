Kultur

«Baby Driver» er en amerikansk spenningsfilm fra 2017, med blant andre Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, samt en haug med musikere i rollene.

Ved filmens start, møter vi Baby, som kjører bil. Fluktbil, for å være mer nøyaktig. Mens han sitter med solbriller på og hører på musikk, kommer ranere løpende og setter seg i bilen hans, og Baby kjører. Kjører for å unnslippe politiet, kjører for å fullføre jobben. Baby er en god sjåfør.

Musikk er en viktig del av Babys liv, og etter hvert får vi også forklaringen på hvorfor han alltid hører på det. Til ethvert ran må han ha riktig låt, og ranet må også synkroniseres opp mot musikken han hører på. Alt fra Simon & Garfunkel og Queen til T. Rex og Barry White. Musikken blir med dette en viktig del av både historie og filmopplevelse, og melodiene akkompagnerer scenene godt. Men han hører ikke bare på musikk. Han lager det også, med samtaler han tar opp fra folk rundt seg, og han har haugevis med kassetter og iPoder med opptak og forskjellige spillelister.

En dag møter Baby servitrisen Deborah som han blir sammen med, og sammen drømmer de om å rømme fra livene sine og bare kjøre. Komme seg unna alt. Når de en kveld er ute på vift, tar sjefen hans kontakt og tvinger ham til å være med på et siste oppdrag, ellers vil han skade Deborah. Dessverre for alle involverte, er det mye som går galt. Alt fra forberedelsene til gjennomførelsen, og plutselig har Baby både politi og ranere på nakken mens han løper og kjører for livet. Alt han ville var jo å stikke av og starte på nytt sammen med kjæresten sin. Hvordan kunne alt gå så galt?

Siden det er en bilfilm, må den være eksepsjonell for å overbevise i 2017, og «Baby Driver» leverer virkelig.