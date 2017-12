Stage Dolls i Rockheim Hall of Fame

Kultur

Stage Dolls er innlemmet i det gode selskap i Rockheim Hall of Fame 2018.

Offisiell seremoni

Det ble kunngjort i ei pressemelding 5. desember der den sittende storjuryen har utnevnt Morten Abel, Kari Bremnes og Stage Dolls, blant ni nominerte, til Rockheim Hall of Fame 2018.

Den offisielle innlemmelsen skjer i Olavshallen i Trondheim søndag 27. mai. Og som vanlig blir seremonien sendt i opptak på NRK1.

- Dette er i høyeste grad tre verdige kandidater som på hver sin måte har satt dype spor i norsk populærmusikks historie. Nå gleder vi oss til å lage en storslått seremoni for å feire dem i Olavshallen 27. mai neste år, sier direktør Sissel Guttormsen i Rockheim.

Høyeste utmerkelse

Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim skal samle inn, ta vare på, forske på og formidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og fram til i dag. Rockheim har til hensikt å danne grunnlag for opplevelser og fortellinger som gir økt innsikt i musikk, mennesker, kultur og samfunnet rundt oss.

Rockheim Hall of Fame er den høyeste utmerkelsen en norsk artist kan få. Hvert år innlemmes tre nye artister/band i Rockheim Hall of Fame. Personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks historie og utbredelse eller hatt ekstraordinære karrierer eller på annen måte hatt særlig innflytelse på populærmusikkens historie, kan innlemmes i Hall of Fame.

Stage Dolls

Stage Dolls startet opp i Trondheim i 1983. Med låtskriver og gitarist Torstein Flakne i spissen har de gjennom alle år og fortsatt hatt stor suksess med sin fengende hardrock. De debuterte med LP-en «Soldier’s Gun» i 1985, og kom med oppfølgerne «Commandos» og «Stage Dolls». I USA fikk Stage Dolls mange fans, og med singelen «Love Cries» gikk de helt til 46. plass på den amerikanske Billboard-listen. Bandet har gjennomført store utenlandsturneer. Og i 2010 gjorde bandet et vellykket comeback med albumet «Always». Stage Dolls består av Torstein Flakne, Terje Storli og Morten Skogstad.

Kari Bremnes

Kari Bremnes er en svært anerkjent sanger, musiker og låtskriver. Selv om hun nesten utelukkende synger på norsk, har hun fått et betydelig publikum i blant annet Tyskland. Siden 1987 har hun gitt ut 15 studioalbum av høy kvalitet. Hun har mottatt Spellemannprisen tre ganger, og er også blitt belønnet med blant annet Gammleng-prisen, NOPA-prisen og Edvard-prisen.

Morten Abel

Morten Abel har vært ledende innen norsk rock i tre forskjellige konstellasjoner i tre ulike perioder. Først som medlem av Stavanger-bandet Mods på 80-tallet, deretter som frontfigur i The September When på 90-tallet, og i de senere år som populær soloartist. I 2015 kom artisten med sitt første soloalbum på norsk. Han har også medvirket i filmer og sceneforestillinger, og har selv skrevet musikk til teater og film.

Juryen

De øvrige nominerte var Casino Steel, Saft, Annbjørg Lien, Alf Cranner, Grethe Kausland og Geir Bøhren & Bent Åserud. Årets nominasjonskomité består av Jan Eggum (leder), Claudia Scott, Sissel Guttormsen, Arvid Skancke-Knutsen, Ingrid Kindem og Larry Bringsjord. En jury på om lag 200 personer fra musikkbransjen har stemt på sine tre favoritter blant de nominerte. De som fikk flest stemmer er altså Morten Abel, Kari Bremnes og Stage Dolls.