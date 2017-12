Viser The Voice-finalen i kinosalen

Kultur

Orkdal kommune inviterer lørdag kveld til gratis visning av The Voice-finalen i kulturhuset.

- Vi håper på mye folk og god stemning, sier Torstein Grønningen, leder av kulturutvalget i kommunen.

Han understreker at dette er et familiearrangement, der alle er velkommen. Hele finalen blir vist i kinoformat, og i pausen (under 21-nyhetene) er det servering av gratis pizza og brus.

- Dørene åpnes litt etter klokka 19. Jeg oppfordrer folk om å komme tidlig for å få seg plass. Husk vi har kun 300 plasser, sier han.

- Er det noe folk trenger å ha med seg?

- Nei, ikke annet enn godt humør, og kanskje litt penger til enda mer brus og popkorn, sier han og poengterer at det er gratis inngang.

- Så da gjenstår det bare å kåre en vinner?

- Ja, måtte den beste vinne. Og det er Thomas Løseth, sier Grønningen.