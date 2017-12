Kultur

«Solan, Ludvig og Gurin med reverompa» fra 1998, er den andre spillefilmen basert på Kjell Aukrusts figurer, men i motsetning til klassikeren «Flåklypa Grand Prix» fra 1975, er denne en tegnefilm. Den bygger løselig på Aukrusts bok «Gurin med reverompa» fra 1991, og regnes som Norges første helaftens tegnefilm.

I filmen møter vi fjøsnissen Gurin, som ikke kan la være å fare med revestreker. Av den grunn våkner han opp en dag og har fått revehale.

Ryktet om revehalen sprer seg raskt, og han blir utsatt for ondskapsfull mobbing, og enda verre … Den rike enkefru Stengenføhn-Gnad fra Oslos beste vestkant ønsker halen hans som en stola til å pynte seg med.

Hun forsøker å leie inn Solan, som sammen med Ludvig har forlatt Flåklypa for å starte detektivbyrå i Oslo, men istedenfor å hjelpe henne, bestemmer han seg for å oppsøke Gurin for å advare ham.

Han får hjelp av sin gamle venn, sykkelreparatør Reodor Felgen, som konstruerer en revehaledetektor, men i mellomtiden har enkefruen hyret inn en forfinet Rudolf Blodstrupmoen til å hjelpe seg, ettersom Solan avslo henne, og så starter jakten på fjøsnissen med revehale.