Kommer på førpremieren

RENNEBU

Tuva Børgedotter Larsen fra Rennebu er til stede når filmen «Rett vest» har førpremiere 3. juledag på Oppdal.

Tuva Børgedotter Larsen fra Gisnadalen i Rennebu spiller ei av jentene i jentegjengen i filmen Rett Vest som egentlig har premiere 5. januar 2018.

Varm film om møter

«Rett vest» er en såkalt feelgood-komedie som handler om vikarlæreren Kasper, som mister jobben samme dag som hans transseksuelle far Georg Margrethe får et mentalt sammenbrudd. For å komme seg vekk fra all elendigheten, bestemmer de seg for å reise til øya Ona, for å representere Kaspers nylig avdøde mor i norgesmesterskapet i quilting. Rett vest blir beskrevet som en varm film som tar for seg alt det vakre som kan komme ut av sorgen. Tuva selv sier at det er en film om møter og relasjoner.

Stor stas

Det er spesiell stas for rennbyggene og oppdalingene at Tuva selv er på førpremieren 3. juledag, da hun er hjemme og feirer jul sammen med familien i Rennebu.

Ellers er hun for tida TV-aktuell i serien «Grenseland» og spiller også i musikalen Spelemann på Taket i Malmö Opera som er Nord-Europas største teaterscene.

Blant de øvrige skuespillerne er Ingar Helge Gimle, Inga Ibsdotter Lilleaas, Per Schaanning, Henrik Mestad, Trine Wiggen og Reidar Sørensen. Manus er ved Henrik Martin Dahlsbakken, og regi ved Henrik Martin Dahlsbakken.