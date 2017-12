Kultur

«Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» er en norsk stop-motion dukkefilm fra 2013. Filmen er laget på samme måte som den opprinnelige «Flåklypa Grand Prix» fra 1976, og er basert på boka «Solan og Ludvigs jul» av Harald Sommerin Simonnæs, som igjen er basert på de kjente og kjære karakteren fra Kjell Aukrusts magiske univers.

I filmen nærmer det seg jul, og det er ingen sne å se. Sykkelreparatør og oppfinner, Reodor Felgen, får i oppdrag å lage en snemaskin, etter at både Ludvig og redaktør i Flåklypa Tidende, Frimand Pløsen ber ham om det.

Redaktøren har nemlig en baktanke. På overflaten er han kanskje opptatt av at det må være hvit jul, men samtidig trenger han saker å skrive om, og noe som kan gjøre at folk begynner å tro på avisen igjen. Det har nemlig vært mange tilfeller hvor avisa har meldt at sneen kommer, uten at noe sne dukket opp.

Pløsen drømmer om å sette rekorder, og å trekke folk fra hovedstaden opp til den vesle bygda, og føler etter hvert at målet helliger middelet, selv om det innebærer bruk av skitne knep og en fæl vaktrobot.

Og slik som det ofte gjør, går også denne gangen noe galt. Maskinene slår seg vrange, og Felgen er sporløst forsvunnet …

Alt i alt er «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» en ganske bra eventyrkomedie og familiefilm, som vet å hedre både arven fra Caprino, og selvfølgelig fra Aukrust.