Kultur

«John Wick» er en amerikansk actionfilm fra 2014 med Keanu Reeves i hovedrollen.

Etter at John Wicks kjære kone, Helen, dør, får han en valp ved navn Daisy, som i følge Helens instruksjoner skal hjelpe ham å leve med hennes død. Han blir gald i valpen og de tilbringer dagen med å kjøre rundt i bilen hans, en 1969 Ford Mustang Mach 1.

På en bensinstasjon møter han en trio med russiske gangstere, og lederen, Iosef Tarasov, vil veldig gjerne kjøpe bilen, men Wick avslår. Gangsterne følger etter ham hjem, slår ham ned, stjeler bilen, og dreper Daisy.

Iosef tar bilen til et verksted for å få endret VIN-en (vehicle identification number), men verkstedsjefen kjenner igjen bilen og slår til Iosef før han kaster ham ut. Når John kommer innom samme verksted, forteller han ham at han som stjal bilen er sønnen til den russiske mafiasjefen, Viggo Tarasov – Johns gamle sjef.

Når Viggo får høre hva Iosef har gjort, slår han sønnen sin og kjefter ham opp og forteller ham om John, populært kalt «Baba Yaga». Det impliseres at det kan bli vanskelig å beskytte ham for dårskapen sin, noe som kommer veldig klart frem etter en telefonsamtale mellom Viggo og John.

Viggo setter opp en kontrakt på to millioner dollar for å ta ut John, som på sin side drar til New York for å få hevn.

Innlosjert på et spesielt hotell for underverdenen får han vite at Iosef er beskyttet på en nattklubb, og drar dit for å ta seg av ham. Og slik fortsetter det, med Viggo som sender horder av mafiosoer mot ham, og John som tar dem ut, én etter én, i sin evige jakt på hevn.

En spennende film som suger deg inn, og etterlater deg med en lengsel etter mer, og da er det bra å vite at det finnes en brukbar oppfølger …