Kultur

«Hot Shots!» er en komedie fra 1991 med Charlie Sheen (den gangen han var en god skuespiller, altså) i hovedrollen. Filmen er hovedsakelig en parodi på «Top Gun», men også «Dances with Wolves», «Rocky», «Gone with the Wind» og andre blir parodiert her.

Filmen starter på en flybase 20 år tilbake i tid, hvor piloten Leland «Buzz» Harley mister kontrollen på flyet sitt og skyter seg ut, mens han etterlater co-piloten sin, Dominic «Mailman» Farnum, til å styrte alene.

Topper Harley (Sheen) våkner fra et mareritt om hendelsene når Lt. Commander Block hans ber ham komme tilbake til aktiv tjeneste for U.S. Navy. Han sliter med en del traumer når han er ute og flyr, og går gjennom en del trening før han skal ut på sitt farlige spesialoppdrag (Sleepy Weasel). Han kjemper også en kamp med Kent Gregory, siden de begge er forelsket i samme dame, og fordi Gregory er sønn av Mailman, og mener at Topper ikke klarer presset i kampens hete.

Toppers terapeut, Ramada, prøver å få ham fra å fly, men gir seg etter hvert, og de begynner også så smått å bygge et forhold, samtidig som hun også er betatt av Gregory.

Ombord på hangarskipet avslører Block at oppdraget går ut på å angripe irakiske atomkraftverk, og gir Topper i oppdrag å lede angrepet, noe Gregory misliker sterkt. Samtidig ønsker noen ombord å sabotere oppdraget …