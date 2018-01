Kultur

«Grumpier Old Men» er oppfølgeren til «Grumpy Old Men» (som jeg skrev om 17. oktober 2015). Det er en romantisk komedie fra 1995, og nok en gang møter vi Jack Lemmon, Walter Matthau, Ann-Margret i hovedrollene, samt nykommeren Sophia Loren.

John (Lemmon) og Max (Matthau) har blitt litt eldre siden sist, men har fortsatt ikke mistet piffen. De er venner igjen, og barna deres, Melanie (Daryl Hannah) og Jacob (Kevin Pollak) har forlovet seg, og i mellomtiden nyter John ekteskapet med sin nye kone, Ariel (Ann-Margret).

Fiskesesonger i full sving med den årlige konkurransen om å fange «Catfish Hunter», en særdeles stor malle. Forviklinger oppstår når den lokale agn-sjappa stenger etter at den forrige eieren døde, og den nye eieren, Maria (Loren) vil bygge en italiensk restaurant der.

John og Max går sammen om å gjøre rampestreker mot henne slik at hun oppgir planene og ting kan gå tilbake til det de var, men Ariel får vite hva de holder på med, og tvinger John til å beklage. Max finner ut at hun liker å fiske, og de begynner å gå på vift.

Forviklingene fortsetter når Melanie og Jacob avlyser bryllupsplanene fordi foreldrene blander seg for mye, noe som gjør at rivaliseringen gjenoppstår, som igjen fører til at Ariel forlater John. Samtidig bestemmer Maria seg for å gjøre det slutt med Max.

Max og John må begrave stridsøksen og finne ut av ting for at alt skal ende vel, men klarer de det? Se filmen og finn ut om det går bra …