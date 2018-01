Elektronikalegender til Pstereo

Kultur

I en pressemelding fra Jon Vu-Yen Nguyen hos Pstereo får vi vite den gledelige nyheten om at Kraftwerk kommer til Pstereo 2018. Pstereo foregår på Marinen i Trondhjem fra 16. til 18. august.

Få artister har satt dypere spor i historien enn de tyske elektronikapionerene, som siden syttitallet har banet veien for eksperimentell og elektronisk musikk. Kraftwerk har egenhendig dannet grunnlaget for hvordan vi lytter til elektronisk musikk i dag, og torsdag 16. august har du muligheten til å oppleve Kraftwerks berømte 3D-show på Marinen.

Etter å ha lagt bak seg en verdensomspennende 3D-turné, inntar Kraftwerk Marinen og Pstereo i 2018. Deres blanding av musikk og performance art på 3D-konsertene sine har vært et sant «Gesamtkunstwerk» – et helhetskunstverk.

Kraftwerk ble grunnlagt av Ralf Hütter og Florian Schneider i 1970. de åpnet elektronikastudioet Kling Klang Studio i næringslivsbyen Düsseldorf i Tyskland, hvor de spilte inn og produserte alle Kraftwerks album. Innen midten av 1970, hadde de oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin revolusjonerende, elektroniske klangverden, i tillegg til sin eksperimentering med robotteknikk og andre teknologiske innovasjoner. Med fremtidsvisjonene sine, skapte de intet mindre enn lydsporet for den digitale tidsalder inn i det 21. århundret.

De anses for å være pionerer innen elektronisk musikk, og er en bunnløs kilde til inspirasjon for en rekke sjangere, fra electronica til hiphop, fra techno til synthpop. De har skapt musikkhistorie og mottatt anerkjennelse verden rundt i over førti år, og siden starten på syttitallet har de alltid jobbet med det nyeste på det teknologiske markedet, produsert revolusjonære, elektroniske «lydlandskap», og eksperimentert med syntetiske lyder, stemmer, og automatiserte, mekaniske rytmer. De har komponert lydpoesi med sterkt reduserte tekstmengder, og programmert deres robot-image som et uttrykk på en verden dominert av maskiner og datateknikk.

På liveshowene sine, illustrerer Kraftwerk (i disse dager bestående av Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert, og Falk Grieffenhagen) sin iboende tro på de respektive bidragene til både menneske og maskin. Lyden og imaget har lenge stått som inspirasjon, ikke bare innen musikk, men også den visuelle samtidskunstverdenen.

Siden retrospektet av hele katalogen deres på Museum of Modern Art i New York City i 2012, har Kraftwerk de siste årene sluttet sirkelen ved å vende tilbake til sine Düsseldorf-røtter på slutten av sekstitallet. 3D-konsertserien på MoMA ble fulgt opp med ytterlige presentasjoner på tate Modern Turbine Hall i London, Akasaka Blitz i Tokyo, Operahuset i Sydney, Walt Disney Concert Hall i Los Angeles, Foundation Louis Vuitton i Paris, Neue National Galerie i Berlin, og Guggenheim-museet i Bilbao.

Og nå kommer de altså til Trondhjem, så da er det bare å håpe på å få høre «Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn» runge utover byen i august. Andre artister som dukker opp, er Aurora, Big Thief, Cezinando, deLillos (de fremfører hele «Neste sommer»!), Fieh, Kjartan Lauritzen, Mount Kimbie, Lil Pump, sepultura, Sigrid, Thåström, og flere vil nok dukker opp i tiden fremover, så det er bare å følge med.