Kultur

«Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest» fra 2006 er en ganske god oppfølger til «The Curse of the Black Pearl» fra 2003. Det er også den andre filmen i en serie som foreløpig er på 5 filmer, og jeg går og gleder meg til en eventuell sjettefilm dukker opp.

Filmen starter med at Lord Cutler Beckett fra East India Trading Company arresterer Will (Orlando Bloom) og Elizabeth (Keira Knightley) for å ha hjulpet Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) i den forrige filmen. Beckett tilbyr dem benådning, hvis Will går med på å jakte på Jacks kompass, i et håp om å finne den beryktede «Dead Man's Chest», og inni der – Davy Jones' hjerte. For den som har hjertet hans, får også kontroll over de syv hav.

Jack på sin side, vil ha tak i kisten for å slippe unna ubetalt gjeld med Jones, som gjorde Jack til kaptein på Black Pearl for 13 år siden, i bytte mot at Jack skulle jobbe ombord på skuta hans, the Flying Dutchman, i 100 år. Noe Jack – forståelig nok – ikke er særlig interessert i.

For hvis han ikke godtar å jobbe, og ikke får tak i hjertet, blir han tatt av Kraken og sendt til Davy Jones' Locker, en merkelig verden, som kan sammenlignes med skjærsilden, og hvor alle sjeler som dør til havs havner …