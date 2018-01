Ukens filmer

Kultur

Søndag

«Det elleville nøttekuppet 2» er ukens barnefilm, og her møter vi Egon og gjengen i en ellevill oppfølger med søte dyr mot slemme mennesker. Ekornet Egon og hans dyrevenner oppdager at den korrupte borgermesteren, Muldoon, i byen deres planlegger å ødelegge deres elskede park for å bygge en fornøyelsespark. I håp om å redde hjemmet sitt, må Egon, Annie, Kompis, og resten av gjengen, slå seg sammen med herr Feng – en tilsynelatende søt og uskyldig mus, som viser seg å være en helt vill mester av kung fu …

«Maze Runner: Dødskuren» er den siste filmen i «Maze Runner»-sagaen. Her leder Thomas (Dylan O'Brian) gruppen av rømte lysningsboere på sitt farligste oppdrag til nå. For å redde vennene sine, må de bryte seg inn i den legendariske «Last City», en OND-kontrollert labyrint som kan vise seg å være den dødeligste labyrinten av dem alle. De som kommer seg levende ut, får svar på alle spørsmålene lysningsboerne har hatt siden først kom inn i labyrinten …

Torsdag

«Paddington 2» er oppfølgeren til filmen fra 2014. I denne filmen har Paddington flyttet inn hos familien Brown i London. Alle elsker den sjarmerende, lille bjørnen, som både sprer glede og marmelade hvor enn han går. Når han leter etter den perfekte presangen til sin tante Lucys hundreårsdag, finner han en bok i herr Grubers butikk. For å få råd til å kjøpe boken, må han begynne å jobbe, men plutselig blir boken stjålet! Da må Paddington og familien Brown avsløre tyven, en skurk som også ser ut til å være en forkledningens mester …

«Maze Runner: Dødskuren» vises også på torsdag.