Kommer til Hotell Koselig

Dansebandet Contrazt spiller på Hotell Koselig i Hemne kommende lørdag. Bandet, som har tilhold i Våler, er et av Norges mestturnerende, og har gitt ut 13 album. Det har resultert i fire gullplater og tittelen årets danseband like mange ganger.

Contrazt er også nominert til Spellemannsprisen og har gjestet profilerte programmer på NRK. I sommer skal de delta på store dansebandfestivaler i både Norge og Sverige. De er kjent for et unikt sceneshow og evnen til å la glad musikk smitte over på publikum.

Bandet består av vokalist Gro Anita Johansen (vokalisten som med sin «dansebandstemme» tilskrives mye av æren for suksessen), Leif Dybendal, Hans Olav Trøen, Kay Ronny Brobakken og Conny Nordvall.

— Vi gleder oss til å besøke Hotell Koselig og Kyrksæterøra for aller første gang. Publikum skal få høre låter fra alle de 13 åra vi har holdt på, sier bassist Hans Olav Trøen i en epost til ST.

