Fredag gjelder det

Rundt 90 tiendeklassinger ved Skaun ungdomsskole står foran sitt livs største teaterdebut. Etter intens øving og terping i flere uker, setter de alle kluter til fredag 2. februar.

Alt under kontroll

Det formelig bobler av positiv energi i klasserom og ganger ved ungdomsskolen denne onsdagen bare to dager før premiere. Det er bare timer før det smeller, og i løpet av disse timene skal alle løse brikker være på plass. Replikker skal sitte, musikk og dansetrinn skal være innøvd, lys- og lydfolket skal ha full kontroll, den rette sminken skal være satt og kulisser og rekvisitter på scenen skal sitte perfekt for å gi det rette inntrykket. Billettsystemet skal være under kontroll. Helst skal det være utsolgt hus, og underveis skal alle involverte ha mat og drikke. For ellers duger heltene ikke. Selv publikum skal få kjøpe seg en matbit.

Det er altså duket for den tradisjonelle 10. klasse-revyen ved Skaun ungdomsskole. En revy som er blitt en storproduksjon iscenesatt av elever og lærere samt innleid hjelp av blant annet profesjonell koreograf, lyd- og lysfolk og sminkør. Ellers gjør elevene alt selv med god hjelp av lærerne.

Årets revy heter SUS Lightning der den røde tråden er fra 1950-tallet og fram til i dag med til sammen 22 numre som skal framføres.

