Kultur for ungdom

Kultur

Veronica Mortensen har sendt oss en e-post med tekst og bilder fra Vinterkulturuka 2018.

I år består ungdomskomiteen av Anniken Danielsen, Margit Adde, Johannes R. Opland, Julian J. Mortensen, og Maren Kvernberg. I løpet av høsten 2017, satte de sammen et variert program for ungdommene i Skaun.

Cosplay-workshop

Fredag 26. januar var det fullt rundt bordene i de nye lokalene til Klubb1. Kveldens aktivitet var cosplay-workshop med Emil Rørvik og Christine Stokkaune. Med andre ord, en bra start på Vinterkulturuka 2018.

Christine og Emil viste seg å være til stor inspirasjon for alle som deltok. deltakerne var enige om å fortsette med dette, og avtalte neste møte for å jobbe videre sammen. Noe av det som ble laget denne kvelden, får man nok se på UKM, for det var bra saker.

Swing er in

Lørdag 27. januar arrangerte ungdomskomiteen swingkurs for ungdommen.

Åse Wuttudal fra Orkdal har i årevis lært ungdom i Orkdal og regionen rundt å danse swing, og Åse og partneren hennes vant BU-mesterskapet i swing i 1996 og 1999. De fikk også en andreplass i NM i A-finalen i 2001, og førsteplass i B-finalen i 2002.

Og det var ingen tvil om at skauningene kunne danse swing. En danseglad gjeng tilbrakte denne lørdagen i gymsalen på Skaun ungdomsskole. Deltakerne lærte mange nye turer, og utover dagen løsnet alle opp og viste stor danseglede. På slutten av dagen gikk det virkelig unna.

FIFA-turnering og tegnekurs

Søndag 28. januar hadde ungdomskomiteen FIFA-turnering og holdt åpen klubb for alle som ville komme innom for å få seg litt vaffel og kakao, og stemningen var god mellom ungdommen.

Mandag 29. januar var det tid for tegnekurs med Tone Lerstøl. Tone underviser i visuelle kunstfag, blant annet ved Skaun kulturskole, og ungdommene fikk innføring i ulike typer blyanter, bruk av trykk, rytme, og ledighet for å oppnå uttrykk. De fikk også lære litt om hvordan man bruker geometriske former som hjelpelinjer, samt japanske tegneserier og tegninger (manga).

Testing av grenser i trygge rammer

Tirsdag 30. januar ble en eventyrlig vinterdag på Tuva aktivitetssenter.

For enn å få oppleve å kjøre med hundespann, sitte midt i huskyflokken, og til med få noen huskykyss. Ungdommene fikk også kose med kaniner, hunder, sauer, og ikke minst … holde på med hester.

Matkunstneren

Torsdag 1. februar arrangerte de åpen klubb og bakekurs med Rosalía Redondo. En kunstner med mat. Rosalía introduserte ungdommene for kaker og bakst til enhver anledning. Alle glemte av tiden, treninger, og andre avtaler, for dette var gøy. Ungdommene håpte også at de ble tilgitt for å glemme alt, da sjåførene også ble invitert på kakefest.