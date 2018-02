Varmer opp for Vassendgutane

Kultur

Det lokale bandet Ole Ingvars blir oppvarmingsband for Vassendgutane som spiller i Orklahallen lørdag 28. april. Det er Olav Berg, mannen bak Oktoberrock, som står bak konserten.

Liveband

I februar i fjor arrangerte Berg konsert med Hellbillies i Orklahallen med 900 publikummere. Det ga mersmak, og dermed blir det skikkelig live-opplevelse med Vassendgutane denne våren.

I likhet med Hellbillies appellerer Vassendgutane til et bredt publikum, og er blant landets mest populære liveband. Med like stor suksess i år som i fjor, ser ikke Berg bort fra at det kan bli tradisjon med en vårkonsert som retter seg mot et bredere publikum enn det Oktoberrock gjør.

Lokalt alibi

Med Ole Ingvars som lokalt oppvarmingsband er også det lokale alibiet og høydepunktet på plass med dansbar musikk, rock'n'roll og country.

- Vi spiller også musikk av Vassendgutane, så dette blir artig, sier Ole Ingvar Asbøll som synes det er stas å få være oppvarmingsband for et så godt band med flinke folk som også er kjent for å være gode på å lage stemning.

Selv skal de gjøre sitt for å skape stemning ved å spille musikk som appellerer til et bredt publikum.

Ole Ingvars som har spilt sammen i 12–13 år, består av de rutinerte musikerne Morten Brattås (gitar), Ragnar Øyum (bass), Terje Øyum (trommer) og Ole Ingvar Asbøll (gitar og sang).