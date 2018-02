Ukens filmer

Kultur

Søndag

«Coco» handler om Miguel, som til tross for at familien gjennom generasjoner har hatt et gammelt forbud mot musikk, drømmer om å bli en dyktig musiker, akkurat som sitt idol, Ernesto de la Cruz. Desperat etter å bevise sitt talent, ender Miguel opp i det fantastiske og fargerike «De dødes land», etter en rekke mystiske hendelser. Underveis møter han den sjarmerende luringen, Hector, og sammen legger de ut på en helt spesiell reise for å finne den ekte historien bak Miguels slektshistorie.

«50 Shades Freed» er det tredje og avsluttende kapittelet om Anastasia og Christian. Etter et storslagent bryllup, lever de en drømmetilværelse som ektefolk full av erotikk og luksus, men mørke krefter truer. Noen er ute etter å hevne seg på Christian, og Anastasia må forsøke å finne ut av sannheten før de drives fra hverandre. Dette er den tredje filmen i «Fifty Shades»-serien, basert på E.L. James' bøker.

Torsdag

«Per Fugelli – siste resept» er februars seniorkino, og er en rørende og livsbejaende film om å leve for fullt til det hele er over. Den handler om samfunnsdebattanten og sosialmedisineren Per Fugelli, og hans siste halvannet år, hvor han ble fulgt tett av filmskaper Erik Poppe (Schpaaa; Hawaii, Oslo; deUSYNLIGE m.fl.). Fugelli var kjent for sin humanisme, sin humor, sitt samfunnsengasjement, og sin åpenhet om døden, noe som reflekteres i denne filmen, som er et meget personlig, humoristisk, og tankevekkende portrett. Fugelli kjempet mot moralisme, kroppspress, prestasjonssamfunnet, og innvandringsfiendtlighet. Som debattant og medisiner sov han aldri, han var like opptatt av samfunnets, som kroppens skavanker. «Vi er alle født med flekker og feil».

«Coco» og «50 Shades Freed» går også på torsdag.