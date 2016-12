Lege fra Buvika i søkelyset etter håndball-EM

Det europeiske håndballforbundet er lite fornøyd med bildene som viser at Norges landslagslege, Nils Ivar Leraand (50), gikk rundt med urinprøven til Stine Bredal Oftedal etter semifinaleseieren mot Frankrike.

Mandag kveld kunne TV 2 vise bilder av den norske landslagslegen, som opprinnelig er fra Buvika, som gikk rundt med Oftedals urinprøve i intervjusonen, uten tilsyn fra dopingkontrollørene, skriver adressa.no.

Leraand fikk spørsmål fra TV 2 om det var helt greit for dopingmyndighetene at han sto alene og passet på Oftedals prøve.

– Ja, det var det. Det har ikke jeg tenkt over. Det var ingen som passet på meg, svarte legen som er bosatt i Trpondheim..

Hendelsen har vekket sterke reaksjoner. Blant annet har det danske antidopingbyrået uttalt at det det gir et troverdighetsproblem, mens TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad har uttalt at «hadde noe lignende skjedd i for eksempel sykkel eller andre idretter, hadde det blitt kjempeoverskrifter og skandale».

Nå varsler Det europeiske håndballforbundet (EHF) en gjennomgang. Styremedlem i EHF, Ole Jørstad, kaller glippen for «utilgivelig».

Og glippen er ikke at Leraand gikk rund tmed urinprøven til landslagskapteinen, men at prøven ikke ble holdt i et område der dopingkontrollørene hadde kontroll på den.