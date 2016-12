Meldal-skole vant penger

Meldal videregående skole vant en gavesjekk på 10 000 kroner for sin deltakelse i Nasjonal brannøvelse.

Nasjonal brannøvelse er en kampanje som har til hensikt å få alle i Norge til å delta i brannøvelser, både hjemme og på jobb, eller skole/barnehage. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt forsikringsselskapet If.

Det var i alt over 670 000 personer som deltok i én av de over 7000 brannøvelsene som fant sted over hele landet i forbindelse med denne kampanjen i september 2016.

Det vil bli en overrekkelse av gavesjekk ved en tilstelning i kantina på Meldal videregående skole torsdag 22. desember.

Alle som deltok var med i trekningen av premier for til sammen 30 000 kroner.