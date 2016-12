Vil etablere et nytt utslippspunkt

Elkem Thamshavn på Orkanger søker Miljødirektoratet om å etablere et ekstra tapperøyksfilter for oppsamling av mikrosilika. Dette vil øke avsugskapasiteten slik at arbeidsmiljøet i ovnshuset bedres og diffuse utslipp reduseres.

Filteret skal installeres uavhengig av det eksisterende tapperøyksfilteret, og vil medføre etablering av ny skorstein og dermed et nytt utslippspunkt.

Den nye skorsteinen planlegges etablert i samme høyde som eksisterende skorstein. Elkem Thamshavn ønsker at konsentrasjonsgrensene for støv for det nye utslippspunktet, settes tilsvarende det eksisterende utslippspunktet.

Støvutslippet fra det nye filteret er beregnet til å være i underkant av ti tonn per år, men det forventes at det reelle utslippet vil være lavere enn dette. Støvet består av mikrosilika som ikke er karakterisert som miljøfarlig.

Bedriften søker i tillegg om tidsbrenset økte konsentrasjonsgrenser for støv for utslippene fra anlegget der silisium knuses, siktes og pakkes, tilsvarende ett tonn mer per år sammenlignet med i dag.

Støvet er rent silisium som ikke er karakterisert som miljøfarlig, og mesteparten av støvet faller ned lokalt slik at effektene i omgivelsene vurderes som liten.

Søknaden er nå lagt ut på høring, og fristen for tilbakemelding er 27. januar 2017.