Julematen kan skade dyrene

Juletid er hyggetid, og mange unner kjæledyrene sine noen ekstra godbiter. Det er bra å tenke på dyrene, men vær nøye med hva du gir.

– Selv om det er fristende å lage restebuffet til hunden, kan store mengder fet og salt julemat gi magetrøbbel for dyret, sier Malin Diesen-Kvamme, ansvarlig for dyreforsikringer i forsikringsselskapet If.

Ved hver jule- og nyttårsfeiring er det mange skadesaker på hundeforsikring som handler om høytidens farer. Mangt et juleselskap blir avbrutt for å dra til veterinæren i hui og hast.

Malin Diesen-Kvamme i If understreker at det ikke er farlig om hunden får i seg et par ribbebiter eller medisterkaker, men store måltider med nesten bare fett – for eksempel avskåret ribbefett – er ikke bra for bukspyttkjertelen til hunden.

Veldig salt og krydret julemat, slik som pinnekjøtt, står også på lista over hva hunden ikke bør få i seg. Hvis du ønsker å gi hunden julemat, så er ren kalkun et alternativ.

Mange er uvitende om at sjokolade inneholder stoffet teobromin, som er giftig for hunder. I første omgang vil hunden få kvalme, sikle, være veldig tørst og oppføre seg urolig. Stoffet påvirker både hjerte og hjerne. Hjerterytmen blir uregelmessig og i alvorlige tilstander blir hunden stiv i gangen, sjangler og kan få kramper.

Dyret kan havne i koma. I ekstreme tilfeller kan en sjokoladeforgifting føre til organsvikt og død for hunden.

Noe så uskyldig som rosiner eller druer kan gi akutt nyresvikt hos hunder, selv om forskerne ennå ikke helt har klart å finne ut hvorfor. 19 druer har vært nok til å gi nyresvikt hos en hund på 8 kilo, ifølge Felleskatalogen.

Løk er ikke bra for katter. De kan bli slappe, få oppkast og diaré, påpeker dyreeksperten i If.

Hvis du mistenker at dyret ditt har fått i seg noe farlig – eller at du ser at allmenntilstanden til hunden eller katten din er nedsatt – er det viktig at du kontakter veterinær. Har du mistanke om forgiftning kan du også ringe Giftinformasjonen på 22 59 13 00 (døgnåpen telefon).

Hold dyrene unna dette i julen:

* Fet julemat, for eksempel ribbe

* Veldig salt og krydret julemat, slik som pinnekjøtt og medisterkake

* Druer og rosiner

* Sjokolade

* Løk

* Småbein og annet som kan sette seg fast i svelg

* Giftige juleblomster: Tulipaner, kristtorn, svibler og amaryllis, særlig ved inntak av løken

* Frostvæske

Kilde: Forsikringsselskapet If