HEMNE: Alle som sokner til Vinje kirke får tidenes julegave akkurat på rette dagen. Julaften gjenåpner nemlig kirka.

- Ja, dette er nok den beste julegaven innbyggerne på Vinjeøra kan få, sier kirkeverge Egil Hammervik ved Hemne og Snillfjord kirkekontor.

Åpnes for alt

Kirka har vært stengt i ca halvannet år på grunn av restaureringsarbeid.

- Arbeidene er ikke helt ferdig, men kirkebygget er nå sikret og trygt å oppholde seg i. Det som gjenstår er noe isolering, legging av takstein og malearbeid inn- og utvendig, forteller Hammervik.

Vinje kirke blir fra nå av også åpen for alle andre kirkelige arrangement som barnedåp, bryllup og begravelser.

Kommer mye folk

- I tida kirka har vært stengt, er enten Hemne kirke eller bedehuset benyttet. Jeg er sikker på at dette blir en gledens dag, og vi har allerede fått høre at folket kommer i store mengder for å delta på julaftengudstjenesten, sier Hammervik.