- Minner om Stalingrad

Over en milliard kroner ble fordelt da kommunestyret i Orkdal hadde sitt budsjettmøte onsdag denne uka. Kommunen har i tillegg en anselig sum på ulike fond. Formannskapets disposisjonsfond er et av disse.

- Ødeleggelser og utsulting

De siste ukene har vi latt oss berøre av den fortvilte situasjonen i Syria, der menneskene i byer som Aleppo lever som flyktninger i eget land. Ap-politiker Trude Tevik Gulbrandsen og Kjell Rønningsbakk fra ST ønsket å vise solidaritet i praksis før de tok juleferie fra politikken. Sammen foreslo de å bevilge 50 000 fra ovennevnte fond til Flyktninghjelpen og Leger uten grenser, med 25 000 kroner til hver av dem.

Slik lød forslaget, som ble enstemmig vedtatt:

«Ikke siden andre verdenskrig har vi stått overfor ødeleggelser som de vi nå ser i Syria og Jemen. Ødeleggelsene er ledsaget av utsulting av sivilbefolkningen gjennom mange måneder og år, daglig og nattlig systematisk bombing og massakre på sivile så vel som stridende personell. Ikke siden siste verdenskrig har vi hatt så store flyktningstrømmer internt i krigsrammede land og til nabolandene som dem vi nå ser i Midtøsten.

Ødeleggelsene av byen Kobane (Kobanî ) nord i Syria ved grensen til Tyrkia, hvor IS ble drevet tilbake av kurdiske tropper støttet av USA, minner mest om bildene fra Stalingrad under siste verdenskrig. Det samme gjør bildene fra Syrias største by, Aleppo, etter fire års intens krigføring.

Orkdal kommune bevilger 25 000 kroner til Leger uten grenser og det samme beløpet til Flyktninghjelpen.»