HEMNE/HALSA: Ordfører Ola Rognskog i Halsa har avvist kravet om ekstraordinært kommunestyremøte i romjula.

To vedtak

Det er grupperingen Underskriftsaksjonen i Halsa med Einar Vaagland som frontfigur som står bak kravet som er undertegnet av fem representanter i kommunestyret. En tredjedel av hele gruppa står dermed bak. Vaagland sitter i kommunestyret for Ap i Halsa.

Bakgrunnen er bekymring for Hemnes økonomi, blant annet med påstand om at driftsunderskuddet i Hemne vil komme opp mot 45 millioner kroner innen 2020 og at lånegjelda har økt dramatisk de siste to åra.

Halsa har to vedtak i kommunestyret på at de vil slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord.

Begjæringen om ekstraordinært møte har nå formelt vært behandlet i Halsa. I konklusjonen heter det blant annet at Vaagland og aksjonsgruppa tegner et ufullstendig vrengebilde av Hemnes økonomi.

Hemne "best" på lånegjeld

Det er også i tråd med hva Torger Aarvaag, rådmann i Hemne, har uttalt om påstandene.

- Tallene er tatt ut av en sammenheng. Framstillinga er feil, har Aarvaag uttalt til ST tidligere.

Både Halsa kommune og Aarvaag viser til at Hemne har gått med overskudd de siste åra. Når det gjelder lånegjeld, viser Halsa kommune til at Hemne (2015-tall) har lavest lånegjeld per innbygger av de tre kommunene.

Opprettholder kravet

Når det gjelder aksjonsgruppas krav om ekstraordinært møte i romjula, har dette "hastverket" sammenheng med at fristen for kommunereformen er 31. desember.

Einar Vaagland sier han er overrasket over beslutningen om å avvise ekstraordinært møte, og han mener den ikke er godt nok begrunnet. Han viser blant annet til at Halsa ikke har fått noen utvidet frist ut over 31. desember for å bli helt ferdig med reformen. Han avslutter sitt skriftlige tilsvar til avgjørelsen i egen kommune med å opprettholde kravet om ekstraordinært kommunestyremøte 30. desember.