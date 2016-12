Har unik kompetanse - fikk hedersrose

Hvert år deler kirurgisk klinikk i St.Olavs hospital ut en hedersrose til en som har utmerket seg ved å gjøre en spesielt god jobb, tatt initiativ til nytenkning eller på annen måte utmerket seg og klinikken på en positiv måte.

I konkurranse med alle ansatte i St. Olavs' kirurgiske virksomhet, falt valget i år på Hanne Nyhus og Liv Eli Engesnes, som begge jobber ved Orkdal sjukehus.

Foruten å være erfarne operasjonssykeleiere, har begge tatt en unik videreutdanning som førsteassistent ved robotkirurgi. Det finnes bare 20 sykepleiere i Norden med denne kompetansen, og to av dem arbeider altså ved sykehuset i Orkdal.

Prostatakreft

Dette gjør det mulig for Orkdal sjukehus å være helt i norgestoppen når det gjeler robotkirurgi, og også her kan folk i orkdalsregionen sende en takknemlig tanke til sanitetskvinnene. I 2012 ga Orkdal sanitetsforening bort en Da Vinci-robot til sykehuset, og denne brukes når det er ekstra komplisert kikhullskirurgi.

Den er svært godt egnet til kirurgi på organer i kroppen som er vanskelig tilgjengelig ved åpen kirurgi. Roboten ved Orkdal sjukehus er hovedsakelig blitt brukt til å fjerne prostata hos pasienter med prostatakreft. I tillegg brukes den også ved en del gynekologiske inngrep.

I norgestoppen

St.Olavs hospital er det sykehuset i landet som gjør flest robotinngrep ved prostatakreft. To tredeler av disse inngrepene (rundt 160 i 2016) blir gjort på Orkdal sjukehus. Dette fører til at St. Olavs hospital er det eneste sykehuset i landet som greier å overholde standard forløpstid for prostatakreft. Det vil si at pasientene er operert for sin kreft innen 32 dager fra de er ferdig utredet.

Nyhus og Engesnes' videreutdanning er en viktig medvirkende årsak til at Orkdal ligger helt i landstoppen på dette området. Deres kompetanse fører nemlig til at det trengs én kirurg i stedet for to.

Dermed blir en kirurg frigjort til andre oppgaver, noe som fører til mer effektiv ressursbruk.