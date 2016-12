Her er de mest gavmilde med kollekten

Innbyggerne i Agdenes er de nest mest gavmilde i hele landet når det gjelder kollekt til kirka. Det melder avisa Bømlo-Nytt.

Bømlo topper lista - derfor blir saken også omtalt i lokalavisa. Totalbeløpet fra kirkene gir et beløp på over 55 kroner per innbygger. Agdenes på andreplass har et beløp på akkurat 55 kroner per innbygger. Deretter kommer Hægebostad i Vest-Agder.