Mann i 70-åra siktet i sedelighetssak

En mann i 70-åra bosatt i STs nedslagsfelt er siktet i en sedelighetssak. Det bekrefter politiet. De er likevel sparsomme med opplysninger i saken.

- Jeg kan bekrefte siktelsen, men siden vi er i startfasen av etterforskinga, kan vi ikke si så mye mer av hensyn til den videre etterforskinga, sier lensmannen i den aktuelle kommunen der de påståtte straffbare forholda skal ha skjedd.

ST er kjent med at det er to fornærmede i saken. De er under 16 år, og det skal være en familietilknytning mellom siktede og fornærmede. Siktede er avhørt.

Politiet ønsker ikke å kommentere noe rundt tidspunkt eller tidsrom for de forholda siktelsen omfatter.