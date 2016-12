Nytt ekstremvær er like rundt hjørnet

Det er meldt sterk vind og ekstremvær i store deler av landet 2. juledag. Trøndelag er i forkant ikke den landsdelen som ifølge forhåndsvarslene vil bli verst rammet, men helt vindstille blir det neppe.

- Vær godt forberedt når det braker løs, skriver Gjensidige Forsikring i en pressemelding søndag.

Selskapet er forberedt på stort skadeomfang av uværet som er døpt til "Urd".

- Tilsvarende ekstremvær som er meldt på denne måten har tidligere forårsaket skader for flere hundre millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Han understreker at det er for tidlig å spekulere i hvordan det vil ende denne gangen, men at det er viktig at vi tar advarslene på alvor.

Gjensidige har så langt varslet 35 000 kunder på sms i utsatte områder om ekstremværet.

- Bruk tiden før uværet kommer til å sikre løse gjenstander, tenk over hvor du parkerer bilen og sjekk at fortøyningene på båten din tåler en storm, sier kommunikasjonssjefen.

Å begynne å redde materielle verdier når stormen raser som verst har vi sett katastrofale tilfeller av tidligere. Det finnes eksempeler på at folk har blitt blåst ned fra tak eller blitt truffet av løse gjenstander som kommer flyvende.

- Søppelkasser, takstein, greiner, trampoliner, hagemøbler, pipehatter og alt vinden kan røske løs kan gjøre stor skade og i verste fall skade folk, sier Voll.

I tillegg til sterk vind og mye nedbør er det også meldt om svært høy vannstand, noe som kan forverre situasjonen.

Og ekstra viktig: Skal du kjøre bil over fjellet, vær godt forberedt med varme klær, full tank og mat i tilfelle du blir stående fast.

Her er Gjensidiges tips for hva du kan og bør gjøre før uværet kommer:

* Les oppdatert værvarsel på yr.no, og følg myndighetenes kriseinformasjon på kriseinfo.no

* Sjekk kjeller og loft for vanninntrenging – prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn

* Ved tilbakeslag fra sluk, legg på en stein innpakket i et håndkle for å begrense tilstrømningen av vann

* Steng strømmen i kjelleren hvis det kommer inn vann (ta sikringen)

* Sikre løse gjenstander som søppelkasser og utemøbler

* Hvis du kan – vurdere å utsette turer på sjøen og hjem fra fjellet

* Kjør forsiktig – mye regn gir dårlig sikt og øker muligheten for vannplaning

* Ikke kjør bilen på oversvømmede veier, det kan lett gi motorstopp

* Tenk på hvor du parkerer; sjø, trær og annet kan skade bilen

Etter uværet bør du:

* Sjekk om vann har trengt inn i boligen

* Om du finner lekkasjer, prøv å fjerne vann og tette midlertidig

* Sjekk båten, kanskje må den lenses eller fortøyninger og kalesjer må justeres

* Meld fra til forsikringsselskapet om skader, men vær forberedt på unormal ventetid – det kan være mange som skal melde fra.