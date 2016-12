HEMNE/SNILLFJORD: Det blir lavere nettleie for kunder av Hemne Kraftlag neste år. Dette skyldes hovedsakelig at NVE har redusert inntektsrammen for 2017, samt tilbakeføring av merinntekt fra tidligere år. Det melder Hemne Kraftlag i en pressemelding.

Merinntekt er «overskuddet» dersom det tas inn mer i nettleie enn hva NVE satte i inntektsramme. Dette skal tilbakeføres kundene i form av redusert nettleie påfølgende år.

Kraftlaget skriver videre i pressemeldingen at i tillegg vil økt forbruk i forsyningsområdet bidra til å redusere nettariffen per kWh. Nettleien justeres ned 6,1 øre per kWh fra 1. januar 2017.

For en gjennomsnittlig husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh, vil dette utgjøre en reduksjon i nettleie på 1225 kroner for hele året.