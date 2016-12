Se den spektakulære fakkelstien i fjellet

HEMNE: Arild Alstad, Asbjørn Ohren og Olaf Sundberg gir adventsdagene, jula og nyttårshelga en ekstra dimensjon i Hemne.

Restaurerte Tyskhytta

Trofast har de i flere år tent lykter og fakler i den etter hvert så berømte fakkelstien i Kjørsefjellet, like ved Hemne kirke. Dette er et spektakulært skue som kan sees for de aller fleste som bor på og i nærheten av Kyrksæterøra.

De siste to åra har også den yngre garde stilt opp, og Vegard Sødal, Joakim Langø og Magnus Alstad har bidratt med viktig innsats.

Fakkelstien er blitt en tradisjon, og det er Jan Holm som regnes som «fakkelstiens far». Han var sentral under restaureringa av Tyskhytta på toppen av fjellet på midten av 90-tallet. Tyskhytta var et utkikkspunkt for tyskerne under andre verdenskrig. Da dette arbeidet var ferdig, ble det hengt opp to lykter på hytteveggen.

Sprer glede

Så utviklet det seg til å bli en lyssti nedover hele fjellsida. Nærmere 100 parafinlykter henger i trærne hele perioden fra første søndag i advent til og med nyttårsaften. Disse etterfylles og tennes. I tillegg tennes rundt 100 fakler på alle adventsdagene pluss mellomjula. På jul- og nyttårsaften tennes ytterligere 200 fakler for å lage et enda større lysshow i Kjørsefjellet.

Drivkrafta for Alstad, Ohren og Sundberg, som altså utfører denne høyst frivillige jobben i dag, er å gjøre noe positivt for fellesskapet og spre glede for sambygdingene.

Lokalt næringsliv sponser parafin og fakler, og bidrar dermed på sin måte til at tradisjonen kan videreføres år etter år.

- I år ble det båret opp ca. 1300 fakler før første søndag i advent, dette startet vi med i november. Dette ble lagret på strategiske steder oppe i fjellsida. Vi bruker to til to og en halv time hver dag på jobben, sier Arild Alstad til ST.

Ordføreren roser

Ordfører Odd Jarle Svanem er raus i sin beskrivelse av det trioen gjør.

- De gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Vi som har gått opp og ned stien, vet hvor tungt det er å gå uten ballast.

- Når vi ser lysene under høytidsdagene, kommer julestemninga. Også Hemne kommune har bidratt med midler, og det var lett å ta midler fra "ordførers konto" til dette flotte tiltaket, sier Svanem.