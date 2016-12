Politiet meldte mandag ettermiddag om at en eldre dame på Orkanger savnet rullatoren sin, og at den antakelig sto parkert et eller annet sted i sentrum av Orkanger sentrum.

Nå er rullatoren funnet, og det var politiets egen patrulje som fant framkomstmiddelet:

- Politiet fant rullatoren og bringer den hjem til eier som dermed kommer seg ut fra leiligheten sin i jula! skriver politiet på sin twitterkonto.