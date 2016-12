Tirsdag åpnes dørene

Tirsdag formiddag åpner Skeidar dørene i Oti-sentrets andre etasje, og det forventes lange køer. Skeidar-ledelsen fortalte tidligere i desember STs lesere at åpninga vil bli markert med gode tilbud, og at tiden med klovner og den slags ablegøyer, er forbi.

Blant dem som ønsker kundene velkommen til den nye møbel- og interiørbutikken, er Peter Stjern Sund. 24-åringen har fått jobben som sjef for senteret på Orkanger, og han har med seg 12 ansatte.

Daglig leder for Skeidar i Sør-Trøndelag, Jan Arild Nilsen, uttalte nylig til ST at de starter moderat, og at de antakelig vil ansatte flere etter hvert som de ser hvordan omsetninga utvikler seg.