Dette blir nytt i 2017

År etter år, alle har med seg forandringer fra det forestående. Her har vi samlet noe av det som er nytt i det kommende året.

Radio

Innføringen av DAB+ og «slukkingen» av FM-nettet er noe av det mest omdiskuterte som skjer i 2017, men fortvil ikke; det er bare de riksdekkende, kommersielle kanalene som forsvinner fra FM-nettet i 2017, de lokale får bestå noen år til. Vil du derimot høre på P1, P3, P4, eller noen av de andre ikke-lokalradioene, må du behage deg på å anskaffe deg en DAB+-radio, eller en adapter som gjør at du kan fortsette å bruke din gamle FM-radio.

Transport

For bilister, blir det dyrere å fylle drivstoff, men årsavgiften blir billigere. Bensinavgiften stiger med 15 øre literen, mens dieselavgiften stiger med 35 øre. Årsavgiften går fra 3185 kroner til 2820 kroner.

Elbil-eiere kan ende opp med å måtte betale for parkering, etter at det ble innført standardregler for parkering i hele landet. Kommunene skal nå selv bestemme om elbil-eiere skal få parkere gratis eller følge samme satser som de andre.

Og når vi snakker om parkering … Nye, standardiserte parkeringssatser gjør det dyrere å feilparkere i mange kommuner. Står du for lenge, eller dropper å betale, vil du fra neste år måtte betale 600 kroner mot dagens 300 kroner. Ulovlig parkering medfører et gebyr på 900 kroner mot dagens 500 kroner.

Fra 1. januar kommer det nye Jernbanedirektoratet i gang. Samferdselsdepartementet overtar det nye selskapet Salg og Billettering, og det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen, Bane Nor SF, blir operativt.

ATB øker billettprisene på buss og trikk i Stor-Trondheim og omegn. Kjøper du enkeltbilletten din via app eller automat, vil det koste deg 1 krone mer, mens mobilett-konto og t:kort økes med 80 øre. Periodebilletter øker med 4 til 8 kroner.

Bank og skatt

DNB setter opp renta på huslånet, og innfører gebyr på kontantuttak fra minibank. 10 kroner fra norske minibanker, 40 fra utenlandske. Det lønner seg dermed å ta ut penger i butikken eller i en faktisk bank, om man er DNB-kunde og vil ha kontanter.

Skattesatsen reduseres fra 25 til 24 prosent for selskap og personer.

Tjener du mellom 400 000 kroner og 500 000 kroner, kan du få opptil en tusenlapp i skattelette. Tjener du over 1 000 000 kroner, kan du få en skattelette på 2400 kroner, og tjener du under 150 000 kroner, får du hele 200 kroner i skattelette …

Religion

Fra 1. januar 2017 skilles den statlige delen av Den norske kirke ut som et nytt rettssubjekt, Den norske kirke. Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet.

I Forsvaret kommer det nye stillinger som henholdsvis feltimam og feltlivssynshumanist.

Andre ting

• Det blir lettere å få adgang til logoped, refundert utgifter til fysioterapi og kiropraktor.

• Polarkoden innføres og setter strengere miljøkrav til skip i Arktis og Antarktis.

• Det innføres nye regler om erstatning for naturskader.

• Strømkunder vil bli varslet på SMS eller epost dersom strømprisen endres.

• Det blir forbudt å vise fram elefanter på sirkus.

• Nye regler mot vold og trusler innføres i arbeidslivet.

• Det blir enklere å produsere strøm selv og levere overskuddsstrøm til nettet.

• Renten på studielån økes med 0,35 prosentpoeng, og det blir mindre reisestipend til dem som studerer i utlandet.

• Bostøtten endres slik at den beregnes fra siste måneds inntekt, indeksreguleres og gis uavhengig av barnas inntekt.

• Satsen på engangsstønad blir endret den 1. januar 2017 fra 46 000 kroner til 61 120 kroner. Endringen vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2017 eller senere.

• Det innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

• Den nye statsborgerloven trer i kraft og fordrer bestått prøve i samfunnskunnskap og norskkunnskaper for nye statsborgere.

• Avgiftene på tobakksvarer øker med fem prosent, spritavgiften øker med 3,85 kroner, og 50 gram snus blir 3 kroner og 13 øre dyrere fra nyttår.