Lekte krig med pulverapparat i parkeringshus

ORKDAL: Ledelsen ved Amfi ser svært alvorlig på at fire ungdommer tømte fire pulverapparat i senterets parkeringshus litt etter klokka 15.00 andre juledag.

- Vi kommer til å anmelde forholdet. Det er fjerde gangen vi opplever dette, sier senterleder Eva Johansen til ST.

Pulver på klærne?

De fire ungdommene antas å være elever i grunnskolen.

- Vi snakker om slutten på mellomtrinnet eller begynnelsen på ungdomsskolen med tanke på alder. Vi håper å nå ut til foreldrene med et budskap om at dette er slett ikke bra. Dersom noen har observert noe hvitt pulver på klærne til sine håpefulle, kan det være en indikasjon, sier hun.

Forholdet blir nå politianmeldt.

Nesten umulig

De fire har tatt hvert sitt pulverapparat og lekt "krig" i parkeringshuset. De har gått systematisk til verks. Et areal på 4-500 kvadratmeter er helt nedsprayet.

- Men seansen ble filmet helt til de oppdaget overvåkningskameraet. Da ble det også sprayet ned. Men vi har sikret oss gode bilder, sier Johansen.

- Hvilke skader og kostnader snakker vi om?

- Kjente kostnader så langt, er etterfylling av selve pulverapparatene og rengjøring. Men det er nesten umulig å gjøre reint når noen har tømt pulverapparat. Hele etasjen er skikkelig tilgriset.

Det sto også biler parkert i parkeringshuset.

- Men vi har ikke fått melding om skader. Men hva dette finstøvet kan gjøre med elektronikk i biler når det trenger inn, vet vi ikke. Ved skader på kjøretøy, må den enkelte eier ta kontakt med sitt forsikringsselskap, sier Johansen.

Anslag mot sikkerheten

- Hva synes du om slikt hærverk?

- Det er trist at de ikke skal ha annet å finne på. Det er snakk om unge folk, men samtidig er de så gamle at de må skjønne at det de gjør er galt. De har begått hærverk på andres eiendom, og det er ekstra ille at de på denne måten setter sikkerhetsutstyr ut av drift. Pulverapparat er satt opp i tilfelle det skulle begynne å brenne, sier Johansen, som også kommer til å ta kontkt med skolene etter jule- og nyttårsferien om saken.

Eies av Amfi

Parkeringshuset tilhører Amfi, og er altså åpent også når senteret er stengt.