«Diamantene» sprer humør og glede

STs frivillighetspris, som deles ut under avishusets store festkveld i Orkdal kulturhus i april, går til Orkanger Diamonds og ildsjelene bak. Laget aktiviserer 10–15 spillere mellom 8 og 53 år, med ulik grad av utviklingshemming.

- Det er så artig å være sammen med dem! De jubler jo selv når motstanderen scorer. Dette er en gjeng som unner andre godt, og som skryter av hverandre. De klapper og jubler som om de har vunnet VM når noen scorer, sier Oddny Mo.

Hun har vært hovedtrener og lagleder omtrent siden oppstarten, men er i ferd med å gi stafettpinnen videre. Hun har bare godt å si om laget, hva det betyr for spillerne og den livsgleden spillerne sprer til andre rundt seg.

Trener hver uke

Det var høsten 2011 at integreringsavdelinga i OIF fotball tok initiativ til å starte opp laget, som spilte sine første kamper våren 2012. Nikki Konstad, Ola Halsen, Hege Opøien, Kadija Ali og Anita Hammervik var med i oppstartsfasen. Mo, som bor i Rindal og jobber med psykisk utviklingshemmede, fattet tidlig interesse for laget og kom inn som trener.

- Jeg leste om det og tenkte at dette kunne være aktuelt også for en del av dem jeg jobber med. Nå er det seks stykker herfra som er med, sier hun.

Totalt er det mellom 10 og 15 spillere på treningene, som arrangeres hver onsdag i Idrettsparken på Orkanger.

- Det er artig å se utviklinga til spillerne. Det er ikke gjort over natta å forstå spillet, men mange har hatt god utvikling. De fleste skjønner at det handler om å vinne, men det er ikke det viktigste for oss. Om vi får inn et mål eller to, så er det stor stas, sier Mo.

Suksess med galla

Sammen med seg i trenerapparatet har hun dattera Inga Kristiansen og niesa Nina Mo Luggenes.

- Det er rene familiebedriften, skjønner du, sier hun.

Sommerstid er laget med på rundt ti turneringer, og de har hatt dansegalla med Ole Ingvars og stor stemning.

- Dansebandet fikk selskap på scenen med en gang. Da første tone ble spilt, var dansegulvet fullt. Det ble kjempesuksess og deltakerne koste seg, sier Mo.

Et annet høydepunkt var Spania-turen til Solgården i august i år. 24 deltakere i alt, inkludert støtteapparat og ledsagere, sammen med Flatås og Ranheim.

Dugnadstimer

Det er ikke så rent få dugnadstimer som skal til i loddsalg, basarer, treninger og kamper. Det koster å reise rundt med lag og ledsagere, og klubben representerer OIF på en flott måte i turneringer i hele Trøndelag.

Når Mo hører at laget skal få komme på scenen og motta pris under avisfesten i april, er reaksjonen:

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg ble tatt på senga. Dette er enormt for laget, de kommer til å sette pris på det. Det er stort for oss alle, men det er først og fremst laget dette handler om, sier hun.

- Hva betyr det for spillerne å ha fotballaget?

- Fellesskapet først og fremst. Om de ikke er så mye med i fotballen, så hører de hjemme et sted. De kjenner hverandre og folket rundt, og vil helst ikke ha pause fra fotballen i det hele tatt. Juleferie er ikke så viktig for dem, sier Oddny, som selv har en velfortjent pause i påvente av ny hovedtrener. Men hun kommer fortsatt til å være med på treningene, bare ikke som hovedansvarlig.

Flere priser

Avisas hovedpris, den høythengende ST-prisen, skal også deles ut under festkvelden, sammen med STs talentstipend. Følg med i avisa de kommende dagene for å finne ut hvem som tildeles disse prisene.