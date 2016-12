To anmeldt etter vold på Hemne hotell

Lensmannskontoret i Hemne har fått inn to anmeldelser etter to voldsepisoder ved hotellet på Kyrksæterøra. Begge skal ifølge lensmann Anette Ertvåg ha skjedd natt til 3. juledag, altså på 2.dagsfesten.

- Mistenkte i disse sakene er ikke samme person, og sakene har ingen sammenheng med hverandre å gjøre, sier hun.

I det første tilfellet skal en kvinne i 20-åra ha blitt tatt kvelertak på av en jevngammel mann. Årsaken er ukjent, men anmeldelsen går på kroppskrenkelse.

I den andre saken har en mann i 30-åra blitt skallet og tatt kvelertak på. Mistenkte her er en mann i 20-åra. Fornærmede skal ikke ha blitt alvorlig skadet slik at han trengte legebehandling. Også her er saken basert på kroppskrenkelse.

- Politiet er interessert i vitner i begge sakene. Ta kontakt dersom du vet noe eller så det som skjedde, oppfordrer Ertvåg.