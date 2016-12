Har laget "gate" til flomstor elv

Nok engang vokser Snildalselva i Snillfjord kraftig. Rørene som skal ta unna vannmassene går snart full, akkurat som det gjorde i månedsskiftet november/desember.

Nå ser det imidlertid ut til at vegvesenet har tatt konsekvensene av høy vannstand ved å lage en "gate" til vannet, dersom rørene ikke klarer å ta unna vannmassene.

For cirka én måned siden skapte store nedbørsmengder trøbbel for bruprosjektet på Krokstadøra. Enorme mengder vann i elva førte til at forskalingsstilasene til brua raste sammen enkelte steder. Anleggsveien over elva ble også ødelagt.

Denne brua er ikke en del av nye fylkesvei 714, som er i ferd med å bygges i området. Sånn sett blir ikke "Lakseveien" forsinket på grunn av vannødeleggelsene.

- Brua her har ingen betydning for fylkesvei 714. Bygginga av brua er kun forberedende arbeid. Den skal brukes først om tre-fire år, sa Jostein Karlsen i Statens vegvesen, byggeleder ved prosjektet.

Fra nye fylkesvei 714 skal det være en avkjørsel til Krokstadøra (veien går gjennom sentrum i dag). Denne veien skal gå over brua og inn til tettstedet.