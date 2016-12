Her kan du (kanskje) gå på ski ennå

Mildvær og regn tærer på snøen der det har vært mulig å gå på ski de siste dagene. ST tok torsdag formiddag en ringerunde til ulike skidestinasjoner for å høre status: Er det fortsatt mulig å finne snø?

Ulvåsen, Orkanger: - Markaløypa ble onsdag kjørt med ATV og sporkjelke. Det var enkelte dårlige partier, så det anbefales ikke å bruke nyskiene. Jeg tar forbehold om hvordan det er i dag, men det er sikkert mulig å lufte seg en tur, forteller Kai Normannseth, leder i skiavdelinga i Orkanger IF.

Knyken, Orkdal IL: Her er det kjørt opp løype i rulleskitraseen i lysløypa: - Jeg gikk selv på onsdag, da var det ok. Regnet natt til torsdag har imidlertid tæret på såpass at tråkkemaskinkjøreren droppet å kjøre i dag. Det er fortsatt mulig å gå her oppe. Det er kanskje best å skøyte, men det finnes også spor, selv om de er ganske blanke (hard/is), sier Jan Olav Fagerholt.

Helgetunmarka, Rindal IL: Her ble det kjørt et testløp i klassisk 3. juledag. All skiaktivitet i Rindal er flyttet fra Igltjønna til Helgetunmarka på grunn av mangel på snø i sentrum.

Høgkjølen fjellcamp, Søvasskjølen: - Det har vært bra føre fram til nå. Vi kjørte i går en løype på tre-fire (fram og tilbake) kilometer. Men regnværet i natt har tæret på den oppkjørte traseen. Det finnes imidlertid fortsatt skispor. Og dersom du vil gå på fjellski, og ikke er avhengig av spor, er det fine forhold stort sett over alt i fjellet, sier Kristian Sørlund ved fjellcampen.

Asbøllsaga, Svorkmo/NOI: Her er det fine forhold fortsatt, selv om mildværet tærer på. Vi har kjørt spor i dag fra stadion til Berbuslykkja, en strekning på 5,5 kilometer. Det har vært mye folk her i jula, sier Eindride Asbøll.

Ramsjøbu, Skaun IL: Det har vært fine forhold i lysløypa her, og det var bra inntil i går (onsdag). Mildværet natt til torsdag gjør nok forholdene mer usikre, men fortsatt er det nok mulig å gå på ski der, sier John Fløttum.

Skaunakjølen: Her er én av de mest snøsikre skiutfartene i vårt nedslagsfelt. - Jeg var der tirsdag, og det var det ok forhold. Det er nok fortsatt mulig å finne spor der, det avhenger av hvor nøye du er, sier John Henry Hammer, som startet skituren fra Krokstadsætra i Skaun. Som kjent kan man også gå til Elgshøgda fra Solsjøbygda i Orkdal og fra Hølonda-sida. - Jeg er på vei til Skaunakjølen nå, forteller John Fløttum til ST torsdag formiddag.

Resdalen, Meldal: - Det er lite snø her, faktisk mindre enn på Skaunakjølen. Det er mulig å gå på ski, men det e rikke kjørt opp spor, forteller John Henry Hammer som har hytte i Resdalen.

Å skistadion, IL Nor: Her ble det tradisjonelle juleskirennet 3. juledag avlyst på grunn av snømangel.

PS! Det finnes skiutfarter som ST ikke har kontaktet. Det er mulig å få en oversikt over hvor det er kjørt spor/trasé på www.skisporet.no.