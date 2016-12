Det er ventet store nedbørsmengder (mellom 35 og 70 millimeter) de neste dagene, og torsdag 29. desember skal bli den våteste dagen.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) advarer mot økt fare for jordskred i Trøndelag. Årsak: Mildvær, regn og snøsmelting.

Varselet som er sendt ut har nivå to (gult). Dette er det tredje høyeste nivået. NIvå to er beskrevet som at «noen skredhendelser, enkelte store hendelser kan forekomme.»

Det er ifølge adressa.no størst fare for at jordskred går i bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Det anbefales at dreneringsveier og stikkrenner renses.