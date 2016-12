Fyllekjørte i grøfta på vei til jobb

Politiet kom torsdag morgen over en bil som lå i grøfta på fylkesvei 470 (mellom Fannrem og Skaun) på Fannrem.

Sjåføren, en mann i 40-åra, satt i kjøretøyet. Det ble raskt fattet mistanke om promillekjøring, og mannen ble med til lensmannskontoret for en blåseprøve. Her viste apparatet godt over lovlig verdi.

Bedre var det heller ikke at mannen var på vei til jobb.

Det er opprettet sak, og mannen blir uten førerkort ei stund.