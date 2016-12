Glemte jakke i piratdrosje - varslet politiet

Politiet fikk i 02-tida natt til fredag telefon fra en kvinne. Hun hadde tatt piratdrosje hjem fra fest til sin bopel i Orkdal, og glemt igjen jakken sin i bilen.

Kvinnen ble oppfordret om å anmelde forholdet, noe hun foreløpig ikke hadde gjort fredag formiddag i 11-tida. Muligens lå hun og sov ut bakrusen.

Uansett: Lensmann Tor Kristian Haugan sier at man bør unngå å bruke piratdrosje.

I tillegg til at jakken forsvant, syntes også kvinnen at piratsjåføren tok seg altfor mye betalt for turen. Akkurat det kunne politiet gjøre lite med.