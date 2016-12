Historisk dag for Vinmonopolet

I dag skjer det noe som aldri før har skjedd hos Vinmonopolet: De holder åpent på nyttårsaften. 2016 er nemlig det første året hvor dette gjennomføres.

Bakgrunnen er at det i 2014 ble bestemt at Vinmonopolet skal få selge alkohol på en rekke dager hvor de tidligere har holdt stengt. Disse dagene er påskeaften, pinseaften, valgdager og nyttårsaften.

Til tross for at lovendringen trådte i kraft 1. januar 2015, holdt polene stengt på fjorårets nyttårsaften. Dette på grunn av at det ikke var framforhandlet arbeidsvilkår for polets ansatte. Nå er forhandlingene på plass, og poldørene er åpne for første gang på årets siste dag.