Så du dette fenomenet?

Fredag ettermiddag viste et spesielt fenomen seg på himmelen. Skyer i rosa-grønt fargespill, som lyste opp den ellers dunkle himmelen. Det var nok flere som var fram med mobilen for å ta bilder av de spesielle skyene, uten helt å vite hva dette var. Her får du svaret:

Perlemorskyer kalles de, eller polarstratosfæriske skyer. De dannes i 20 000–25 000 meters høyde over jorda i den delen av atmosfæren som kalles stratosfæren. Det er nivået over troposfæren, der stort sett alle andre skyer ligger. Det gjør perlemorskyene til noen av de høyestliggende skyene vi vet om, de blir bare slått av de såkalt lysende nattskyene i hele 100 000 meters høyde.

Mottar stråler fra sola

En av forklaringene på at man ser perlemorskyer lyse mot den mørke himmelen før soloppgang og etter solnedgang, er høyden de ligger i. De mottar nemlig lysende stråler fra sola selv når sola ligger under horisonten sett fra bakkenivå.

I tillegg til å framstå som nesten selvlysende. har skyene et karakteristisk og oppsiktsvekkende vakkert fargespill når de iriserer. Fargespillet har gitt navnet til perlemorskyene.

Faktainformasjon er hentet fra Illustrert vitenskap.