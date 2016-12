Slik hjelper du hunden gjennom nyttårsaften

Nyttårsaften kan være en tøff opplevelse for våre firbente venner. Noen takler smellene fra rakettene bra, mens andre hunder kan bli veldig redde. Veterinær Linn Vada, som driver egen klinikk i Børsa, gir hundeeiere noen råd foran den store kvelden.

- Ikke gå fra hunden på nyttårsaften, før du vet om den takler smellene eller ikke. Dette er individuelt. Lukk vinduer og dører, sett gjerne på radio og vær i et mest mulig lydtett rom. Opptre rolig og normalt selv, slik at du ikke gir hunden grunn til å tro at det er fare. Bruk gjerne leker eller bein som avledning, sier Vada.

Forebygging

Hun kontaktes av mange hundeeiere gjennom romjula, som er usikre på hvordan de skal takle nyttårsaften med hunden sin. Noen hunder er skeptiske, og noen er direkte livredde. Ekstra vanskelig blir det når rakettoppskytinga starter lenge før midnatt og pågår i langdrag, da er det også vanskeligere for hundeeiere å ta forholdsregler.

Er man tidlig ute med å forberede nyttårsaften for hunden, finnes det muligheter til å forebygge:

- Det finnes CD-er med lyder fra nyttårsraketter, som man kan spille av i stua for å venne hunden på dem. Man spiller lavt først, og øker på i styrke i trygge omgivelser, sier Vada.

Medikamenter

Det finnes også råd når nyttårsaften nærmer seg, og du vet at du har en hund som blir redd.

- Det finnes medisiner i tablettform, og det finnes en diffuser til å sette i stikkontakten, som skiller ut det samme stoffet som tispa skiller ut når hun dier for å roe ned valpene. Dette finnes også i sprayform, sier Vada.

Det finnes også bodyer for å kle på hunden, som gi et trykk på et punkt på brystet som skal gjøre hunden roligere, og det kom noe nytt på markedet i fjor:

- En gelé for å smøre på munnslimhinnene, som gjør hunden sløv. Dette gir en ganske umiddelbar effekt, og er helt ufarlig. Det er det samme stoffet som i sovesprøyta dyrene får i klinikken. Geleen har fått mange gode tilbakemeldinger, sier Vada.